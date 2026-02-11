- Дата публікації
Зеленський зробив заяву про "енергетичне перемир'я"
Агресорка Російська Федерація поки що не готов до енергетичного перемир’я. Зокрема, про це свідчать атаки росіян.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.
«Щодо енергетичного перемир’я, то відповіді від росіян ми (Україна — Ред.) не отримали. Навпаки — ми отримали відповідь у вигляді дронів і ракетних атак. Це говорить про те, що вони не готові до енергетичного перемир’я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона», — наголосив глава держави.
