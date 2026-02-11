ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
158
Зеленський зробив заяву про "енергетичне перемир'я"

Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Getty Images

Агресорка Російська Федерація поки що не готов до енергетичного перемир’я. Зокрема, про це свідчать атаки росіян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Щодо енергетичного перемир’я, то відповіді від росіян ми (Україна — Ред.) не отримали. Навпаки — ми отримали відповідь у вигляді дронів і ракетних атак. Це говорить про те, що вони не готові до енергетичного перемир’я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона», — наголосив глава держави.

