Зеленський зробив заяву про іноземні війська в Україні: "Росія цього боїться"

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував потенційне розміщення іноземних військ на лінії зіткнення. Так, це зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним.

«Вони (росіяни — ред.) бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна», — вважає він.

Реклама

Зеленський переконаний: посередництва впливових країн для того, щоб зупинити Путіна, недостатньо.

«Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють», — запевняє лідер держави.

На його думку, Трамп, Сі ті інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну.

«Вони не можуть говорити Україні: „Ви маєте зупинити війну“. Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом», — резюмував очільник України.

Реклама

Як зазначав Зеленський, Україна готова у будь-який момент відновити переговори з Росією та підтримує тристоронній формат. Але зустріч має відбуватися лише в безпечних країнах, не в РФ чи Білорусі. Місце й час переговорів не залежать лише від Києва, однак серед пріоритетних майданчиків називають Туреччину та країни Близького Сходу. Ключова умова — гарантії повної безпеки для учасників, зокрема на тлі припинення вогню.