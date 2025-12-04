- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4055
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зробив заяву про нового керівника Офісу президента
Кадрові питання в Офісі президента близькі до вирішення.
Президент України Володимир Зеленський провів завершальні консультації з кандидатами на посаду нового керівника Офісу.
Про це президент заявив під час вечірнього звернення 4 грудня.
Глава держави підтвердив, що під час додаткових зустрічей обговорювалися ключові механізми роботи Офісу президента та стратегічна взаємодія з іншими державними органами.
«Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента. Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України», — сказав він.
Очікується, що призначення нової ключової фігури в Офісі Президента відбудеться невдовзі після цих фінальних переговорів.
«Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше йшлося про ймовірних кандидатів на посаду керівника ОП. Адже після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу президента залишається вакантним.
Серед шести ймовірних претендентів, про яких говорять у суспільстві, найбільше обговорюють кандидатуру міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.