Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4055
Час на прочитання
1 хв

Зеленський зробив заяву про нового керівника Офісу президента

Кадрові питання в Офісі президента близькі до вирішення.

Зеленський зробив заяву про нового керівника Офісу президента

Президент України сьогодні провів завершальні консультації з кандидатами на посаду нового керівника Офісу / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів завершальні консультації з кандидатами на посаду нового керівника Офісу.

Про це президент заявив під час вечірнього звернення 4 грудня.

Глава держави підтвердив, що під час додаткових зустрічей обговорювалися ключові механізми роботи Офісу президента та стратегічна взаємодія з іншими державними органами.

«Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента. Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України», — сказав він.

Очікується, що призначення нової ключової фігури в Офісі Президента відбудеться невдовзі після цих фінальних переговорів.

«Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше йшлося про ймовірних кандидатів на посаду керівника ОП. Адже після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу президента залишається вакантним.

Серед шести ймовірних претендентів, про яких говорять у суспільстві, найбільше обговорюють кандидатуру міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

