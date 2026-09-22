Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним: що запропонував Трамп

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

Про це український лідер повідомив за підсумками своєї зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

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Переговори США та України — Зеленський розкрив подробиці

Зеленський зазначив, що під час переговорів Дональд Трамп пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти закінчити війну. Найважливішим кроком, на думку президента України, може стати ініційована Вашингтоном спільна зустріч трьох сторін, де лідери зможуть обговорити всі важливі теми та спробувати покласти край бойовим діям.

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Відповідаючи на запитання про готовність до прямих переговорів із лідером РФ, президент України підтвердив свою згоду та закликав діяти якнайшвидше.

«Так, я готовий зустрітися з Путіним. Я казав, у будь-який час. Я думаю, що ми всі маємо рухатися якомога швидше», — підкреслив він.

Крім того, Зеленський різко розкритикував тих, хто лише декларує прагнення миру, але відкладає реальні кроки, прикриваючись минулим чи нерозв’язаними проблемами.

«Коли люди забагато говорять про те, що вони хочуть закінчити війну, і не починають нічого робити, або є історичні причини, або є питання, які потрібно вирішити між країнами до того — це повна херня», — заявив він.

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Український очільник додав, що єдиний шлях до миру через дипломатію — це реальний діалог попри будь-які емоції чи ставлення сторін одна до одної.

«Якщо ви хочете закінчити війну — закінчіть. Якщо ви говорите, що треба закінчити війну через діалог, це означає, що треба зустрітися і говорити. Смійтеся, не смійтеся, ненавидьте, хочете закінчити війну — сідайте, говоріть і закінчуйте», — резюмував Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися та провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не проти ще раз зустрітися з диктатором Путіним для завершення війни в Україні.

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Також Дональд Трамп оцінив наслідки ударів України по російських НПЗ, заявивши про серйозний вплив на РФ.

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