Зеленський зробив заяву про ракети для ППО: що змінюється для України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що США вперше висловили готовність розглянути ідею надання ліцензій на спільне виробництво українських ракет і посилення української ППО.

Про це Зеленський повідомив після перемовин із президентом Гондурасу Насрі Асфурою під час спілкування з журналістами.

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За словами українського лідера, Київ звертався з такою пропозицією ще під час каденції попередньої адміністрації Джо Байдена. Проте тоді це питання не отримало підтримки.

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«Я дуже сподіваюся, що вони (США — ред.) повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії для того, щоб наші можливості, а у нас є можливість, для того, щоб наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВПК змогли допомогти Україні, змогли допомогти країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Побачимо», — зауважив він.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони України, зокрема про отримання американських ліцензій на виробництво засобів ППО.

Також ми писали, що Сполучені Штати та європейські держави домовилися надати Києву спеціальні ліцензії для виготовлення сучасних систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності.

До слова, Україна успішно провела випробування власної зенітної ракети, призначеної для боротьби з балістичними цілями. Наразі виріб перебуває у стані готовності до виконання завдань.

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