ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Зеленський зробив заяву про вибух у Миколаєві після доповіді правоохоронців

За словами президента, наразі з'ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо теракту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський зробив заяву про вибух у Миколаєві після доповіді правоохоронців

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Унаслідок інциденту постраждали працівники Національної поліції. Наразі перевіряється версія щодо терористичного акту.

Про це президент сказав ввечері 23 лютого.

За словами глави держави, поранення отримали семеро поліцейських, двоє з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

«Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції — сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога. З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту», — зазначив Зеленський.

Президент також доручив Національній поліції та Службі безпеки України оперативно інформувати суспільство про встановлені обставини та деталі події.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, 23 лютого у Миколаєві стався вибух на АЗС. Постраждали правоохоронці, які припаркували там авто.

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що двоє із правоохоронців перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Вигівський також зазначив, що вибух у Миколаєві і нещодавній теракт проти поліцейських у Львові можуть бути пов’язані.

Зазначимо, що раніше у центрі Львова пролунали два вибухи, які забрали життя 23-річної поліцейської, а понад 20 людей зазнали поранень. Правоохоронці вже затримали підозрювану, яка діяла за інструкціями ФСБ.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie