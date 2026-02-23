Зеленський зробив заяву про вибух у Миколаєві після доповіді правоохоронців

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Унаслідок інциденту постраждали працівники Національної поліції. Наразі перевіряється версія щодо терористичного акту.

Про це президент сказав ввечері 23 лютого.

За словами глави держави, поранення отримали семеро поліцейських, двоє з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

«Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції — сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога. З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту», — зазначив Зеленський.

Президент також доручив Національній поліції та Службі безпеки України оперативно інформувати суспільство про встановлені обставини та деталі події.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, 23 лютого у Миколаєві стався вибух на АЗС. Постраждали правоохоронці, які припаркували там авто.

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що двоє із правоохоронців перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Вигівський також зазначив, що вибух у Миколаєві і нещодавній теракт проти поліцейських у Львові можуть бути пов’язані.

Зазначимо, що раніше у центрі Львова пролунали два вибухи, які забрали життя 23-річної поліцейської, а понад 20 людей зазнали поранень. Правоохоронці вже затримали підозрювану, яка діяла за інструкціями ФСБ.