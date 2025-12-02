Зеленський зробив заяву про зустріч із Трампом

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Після переговорів у Росії американські партнери хочуть відзвітувати Україні, і від цих сигналів залежатимуть наступні кроки. Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, усе «залежить від сьогоднішніх розмов».

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Мікхолом Мартіном.

Український лідер запевняє: якщо сигнали будуть серйозні, делегації України та США можуть зустрітися дуже швидко.

«Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий (йдеться про зустріч Зеленського з Трампом — ред.)», — пояснив очільник держави.

Зеленський наголошує: діалогу дуже багато, а потрібен результат. В Україні щодня гинуть наші люди.

«І діалоги можна продовжувати, але потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить від сьогоднішніх розмов», — завершив Зеленський.

Як стало відомо Axios, радники американського лідера Дональда Трампа — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер — можуть зустрітися з очільником України Володимиром Зеленським після візиту до Москви.

«Очікується, що після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер вирушать на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до однієї з європейських країн», — повідомив Барак Равід.