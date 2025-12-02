ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Зеленський зробив заяву про зустріч із Трампом

На думку Зеленського, від сигналів після переговорів американців та росіян залежатимуть подальші кроки, які можуть «змінюватися по годинах».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Після переговорів у Росії американські партнери хочуть відзвітувати Україні, і від цих сигналів залежатимуть наступні кроки. Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, усе «залежить від сьогоднішніх розмов».

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Мікхолом Мартіном.

Український лідер запевняє: якщо сигнали будуть серйозні, делегації України та США можуть зустрітися дуже швидко.

«Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий (йдеться про зустріч Зеленського з Трампом — ред.)», — пояснив очільник держави.

Зеленський наголошує: діалогу дуже багато, а потрібен результат. В Україні щодня гинуть наші люди.

«І діалоги можна продовжувати, але потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить від сьогоднішніх розмов», — завершив Зеленський.

Як стало відомо Axios, радники американського лідера Дональда Трампа — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер — можуть зустрітися з очільником України Володимиром Зеленським після візиту до Москви.

«Очікується, що після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер вирушать на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до однієї з європейських країн», — повідомив Барак Равід.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie