- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зробив заяву про зустріч із Трампом
На думку Зеленського, від сигналів після переговорів американців та росіян залежатимуть подальші кроки, які можуть «змінюватися по годинах».
Після переговорів у Росії американські партнери хочуть відзвітувати Україні, і від цих сигналів залежатимуть наступні кроки. Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, усе «залежить від сьогоднішніх розмов».
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Мікхолом Мартіном.
Український лідер запевняє: якщо сигнали будуть серйозні, делегації України та США можуть зустрітися дуже швидко.
«Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий (йдеться про зустріч Зеленського з Трампом — ред.)», — пояснив очільник держави.
Зеленський наголошує: діалогу дуже багато, а потрібен результат. В Україні щодня гинуть наші люди.
«І діалоги можна продовжувати, але потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить від сьогоднішніх розмов», — завершив Зеленський.
Як стало відомо Axios, радники американського лідера Дональда Трампа — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер — можуть зустрітися з очільником України Володимиром Зеленським після візиту до Москви.
«Очікується, що після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер вирушать на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до однієї з європейських країн», — повідомив Барак Равід.