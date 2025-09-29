ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
887
Зеленський зробив жорстку заяву щодо зазіхання Росії на українські території

За словами очільника України, РФ не буде «малювати» нові кордони в Україні. Вони чітко зафіксовані, визнані й незмінні.

Катерина Сердюк
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський зробив різку заяву про зазіхання Росії на наші землі. Він наголосив, що кордони України визначені Конституцією та міжнародним правом.

Про це Зеленський сказав під час свого відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму.

«Кордони визначені нашою Конституцією. Усі знають кордони України, визнані світом та міжнародним правом. Щодо лінії зіткнення чи фронту, де йдуть бої — можемо перейти до дипломатії.

За його словами, лідери можуть домовитися про перемир’я, а команди почати роботу над планом завершення війни.

«Це можливо. Але Росія не малюватиме нові кордони в Україні», — наголосив глава держави.

Президент наголосив, що кордони України визначені Конституцією та міжнародним правом, і вони залишаються незмінними. За його словами, предметом дипломатії може стати лише лінія фронту як основа для домовленостей про перемир’я та початок роботи над планом завершення війни.

Раніше Зеленський учергове закликав росіян припинити війну. Він пояснив, що у протилежному випадку — їм знадобляться бомбосховища.

«Вони (росіяни — ред.) мають розуміти, що Україна щоразу відповідатиме. Атакуватимуть нас — буде відповідь», — попередив президент.

Кожен знає, що Україна — не держава-терористка, щоб атакувати цивільних, як армія РФ. Однак центри російської влади (зокрема Кремль) цілком можуть стати мішенями.

