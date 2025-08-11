Зеленський і Моді домовилися про особисту зустріч: про що говорили під час телефонної розмови

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Під час тривалої телефонної розмови з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді Президент України Володимир Зеленський обговорив низку важливих питань, включно з російськими атаками та дипломатичними зусиллями.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський подякував Моді за підтримку українського народу та поінформував його про останні російські обстріли. Зокрема про удар по автостанції в Запоріжжі, внаслідок якого постраждали десятки людей. Він підкреслив, що такі дії Росії, особливо в умовах наявності дипломатичної можливості для припинення війни, демонструють її наміри продовжувати окупацію та вбивства.

«Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію „все, що стосується України, має вирішуватися за участі України“. Інші формати не дадуть результату», — зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили санкції проти Росії. Зеленський наголосив на важливості обмеження експорту російських енергоносіїв. Зокрема нафти, щоб зменшити фінансові можливості Москви для продовження війни. Він закликав лідерів, які мають вплив на Росію, надсилати відповідні сигнали.

У підсумку, сторони домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати можливість обміну візитами.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії. Додаткові мита на Індію пов’язані із закупівлею нею російської нафти. Таку позицію пояснили у Білому домі.