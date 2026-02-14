Зеленський зустрівся з Гераскевичем і нагородив орденом Свободи (відео)

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці президента у Telegram.

Під час зустрічі з Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем президент вручив спортсмену орден Свободи.

«В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України, — українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію», — йдеться у повідомленні.

Крім того, голова держави подякував Гераскевичу за позицію, силу та сміливість.

Раніше повідомлялося, що Владислав Гераскевич відреагував на невтішне для нього рішення CAS.

Ми раніше інформували, що український скелетоніст Владислав Гераскевич після слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS) справи щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026 звинуватив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у допомозі російській пропаганді.