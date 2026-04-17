Король Швеції прибув до України - його зустрів Зеленський

Монарх розпочав свій візит в Україну із вшанування разом з президентом полеглих українських воїнів.

Володимир Зеленський та Король Швеції Карл XVI Густав

До Львова с 17 квітня, приїхав король Швеції Карл XVI Ґустав. Разом із президентом України Володимиром Зеленським король вшанував памʼять загиблих воїнів у російсько-українській війні на Личаківському кладовищі.

Про це повідомив президент України у Телеграм.

«Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу. Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі. Вічна памʼять нашим полеглим героям!» — написав він.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що саме українці мають визначати формат своєї перемоги у війні. Стокгольм готовий підтримати як військове звільнення Криму, так і дипломатичний шлях із позиції сили.

