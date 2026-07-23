Зеленський зустрівся з письменником Ілларіоном Павлюком: що вони обговорювали

Володимир Зеленський та Ілларіон Павлюк / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцем та письменником Ілларіоном Павлюком для обговорення подальшої технологізації оборони та застосування безпілотників на фронті.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх офіційних соцмережах.

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував Ілларіону Павлюку за захист країни та її культури. Вони обговорили розвиток військових технологій і кроки, які допоможуть Україні зберігати перевагу над російськими військами.

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Зокрема, Ілларіон Павлюк надав доповідь щодо практичного застосування безпілотних систем тактичного рівня та окреслив можливі виклики, із якими може зіткнутися українська армія у цій сфері.

«Обговорили подальшу технологізацію нашої оборони, перспективи розвитку оборонних технологій. Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишній міністром оборони Михайлом Федоровим, звільнення якого викликало урядову кризу та масові протести.

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