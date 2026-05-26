Зеленський зустрівся з суперницею Лукашенка на тлі загрози наступу з Білорусі: про що говорили

Зустріч Зеленського і Тихановської

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Білоруська опозиціонерка вчора прибула до Києва вперше.

Про результати зустрічі повідомив Володимир Зеленський.

Сьогодні, 26 травня, у Києві відбувся саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи. На ньому були представники Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Румунії та Білорусі.

«Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України», — написав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна цінує кожен прояв підтримки від білорусів та знає, що колись настане день, коли Україна і Білорусь знову матимуть добросусідські відносини.

«Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у разі виявлення ознак підготовки нового наступу з території Білорусі Сили оборони України діятимуть проактивно та на випередження, щоб не припуститися помилок початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. За його оцінкою, повторення сценарію лютого 2022 року є малоймовірним, а головною ударною силою знову стануть російські війська, тоді як Мінськ лише надасть свою територію, бази та логістику.

Головна відмінність від ситуації чотирирічної давнини полягає у наявності в України технологічної та стратегічної переваги. Сучасні асиметричні засоби ЗСУ дозволяють паралізувати противника ще до перетину кордону, ефективно блокуючи маршрути висування військ, логістичні ланцюжки, командні пункти та ворожу ППО.

Наразі українське командування повністю контролює ситуацію на північному напрямку: кордон із Білоруссю максимально заміновано, обладнано фортифікаційними спорудами та взято під постійний нагляд розвідки.

Нагадаємо, кордон із Білоруссю у межах Волинської області укріплений, а заходи з посилення оборони та захисту лінії держрубежу тривають. Як заявила очільниця Ковельської РВА Ольга Черен, наразі ситуація там спокійна та контрольована.

Питання нарощування спроможностей Сил оборони й кругової оборони населених пунктів нещодавно обговорювали на нараді з Президентом України за участі голів прикордонних громад.

