Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна запропонувала американським посередникам розширити гуманітарні операції на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про десять населених пунктів, де люди потребують допомоги за прикладом евакуації з Олешок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з дипломатичною командою, представниками розвідки, СБУ, головнокомандувачем ЗСУ та учасниками переговорів.

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За словами глави держави, під час зустрічі обговорили результати гуманітарної операції в Олешках та допомогу громадянам, яких вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

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«Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками», — заявив Зеленський.

Україна готує новий обмін полоненими

Президент також повідомив про підготовку обміну військовополоненими. За його словами, це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Українська сторона вже контактує з партнерами каналами розвідки та готується передати США свої пропозиції щодо обміну.

Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями, однак терміни залежатимуть від дій Росії та переговорів американських посередників із Москвою.

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Окремо на нараді обговорили можливості звільнення цивільних заручників, яких утримує Росія. Деякі з них перебувають у неволі ще з часів до повномасштабного вторгнення.

Що обговорюватимуть на переговорах у Берліні

Крім гуманітарних питань, українська команда визначила пріоритети на наступну зустріч із європейськими та американськими партнерами, яка має відбутися в Берліні цього тижня.

За словами Зеленського, США погодили з Москвою розширення тристороннього переговорного формату за участю представників Європи. Йдеться, зокрема, про Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, Польщу, а також Європейську комісію, Європейську раду та НАТО.

Президент наголосив, що Україна продовжить координувати позиції з європейськими партнерами, щоб Європа брала повноцінну участь у переговорах.

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Серед інших пріоритетів — завершення війни, гарантії безпеки для України, забезпечення тривалого миру та створення умов для післявоєнного відновлення.

Зеленський повідомив, що вже затвердив завдання для переговорної команди на наступні тижні.

Україна планує нові гуманітарні місії за прикладом Олешок

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після зустрічі з Меланією Трамп у Вашингтоні повідомив про плани розширити гуманітарні місії на окупованих територіях. Україна разом із партнерами мала визначити перелік населених пунктів, куди можна буде доставляти допомогу та звідки евакуювати цивільних.

«Після Олешків ми будемо розширювати географію. Але наступні кроки будуть точно сконцентровані на території Херсонської області», — зазначив омбудсман.

Нагадаємо, раніше Україна за міжнародної координації провела гуманітарну операцію з евакуації цивільних з окупованих Олешок.

Водночас з'являлися повідомлення, що російські війська використали гуманітарне перемир'я для перекидання важкої техніки, боєприпасів та особового складу.

Згодом Меланія Трамп провела зустріч із представниками України та Росії, присвячену гуманітарним питанням. За участь у місії в Олешках президент Володимир Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги I ступеня.

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