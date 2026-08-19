Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента

Ірина Мудра

Реклама

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України.

Відповідний указ №734/2026 глава держави підписав 19 серпня.

Реклама

«Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади заступника керівника Офісу президента України», — йдеться в тексті указу.

Реклама

Причини звільнення у документі не зазначені. Втім це сталося саме в той день, коли НАБУ та САП оголосили спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації. За даними джерел, Ірина Мудра — серед фігурантів.

«Форест Гамп» — що відомо про спецоперацію

Як ми писали, у межах спецоперації «Форест Гамп» НАБУ та САП проводять обшуки у колишнього народного депутата Вадима Столара та в Sense Bank. Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, до якої могли входити чинні й колишні нардепи та інші посадовці.

НАБУ також перевіряє можливе втручання фігурантів у кадрові рішення антикорупційних та інших правоохоронних органів. Попередньо, слідчі дії відбуваються у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, нардепа Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

НАБУ і САП заявили про викриття схеми у справі «Мідас»: фігуранти, за даними слідства, намагалися легалізувати 150 млн грн готівки для внесення застави за одного з учасників провадження. Для цього використовували рахунки фіктивних підприємств і державний банк.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів