Зеленський звільнив заступника керівника ОП: куди його відправив

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента.

Відповідний документ №216/2026 оприлюднено 3 березня.

Того ж дня іншим указом №217/2026 глава держави призначив Ігоря Брусила Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Обидва рішення набули чинності з моменту підписання.

Хто такий Ігор Брусило

Ігор Брусило народився 1980 року. Має дві вищі освіти: закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Переклад” та Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю “Міжнародне право”.

Професійну діяльність розпочав 2002 року в Адміністрації Президента України. Згодом працював в Апараті Верховної Ради України, а з 2007 року обіймав дипломатичні посади в Посольстві України в Італії.

У 2012–2021 роках працював в Офісі президента, де пройшов шлях від головного консультанта до керівника Служби державного протоколу та церемоніалу.

17 березня 2021 року указом президента був призначений заступником керівника Офісу президента України.

