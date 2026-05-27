Железняк оприлюднив відповідь СБУ щодо "Вероніки Феншуй": що повідомила спецслужба

Вероніки Анікієвич, яку називають "Вероніка Феншуй" / © Facebook

У СБУ відсутня інформація про можливі зв’язки Вероніки Анікієвич, яка фігурувала в матеріалах справи НАБУ під неофіційним ім’ям «Вероніка Феншуй», з російськими спецслужбами або про інший вплив на діяльність цієї особи з боку держави-агресорки.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит народного депутата Ярослава Железняка, яку він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, два тижні тому він звертався до СБУ з вимогою перевірити можливі контакти особи, яку він назвав такою, що «фактично визначала кадрову політику країни», на предмет зв’язків із представниками країни-агресорки та іноземних спецслужб.

У відповіді СБУ, яку опублікував Железняк, зазначається: «Повідомляємо, що інформація стосовно можливих зв’язків вказаної особи із представниками російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність у Службі безпеки України відсутня».

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Водночас народний депутат заявив, що відповідь, на його думку, не дає однозначного розуміння щодо суті перевірки. За його словами, залишається незрозумілим, чи проводила СБУ перевірку і не виявила підтверджень таких зв’язків, чи йдеться лише про відсутність відповідної інформації у розпорядженні української спецслужби.

Раніше ім’я Вероніки Анікієвич згадувалося у матеріалах розслідування НАБУ щодо колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього в публічному просторі виникла дискусія щодо її можливого впливу на кадрові рішення та необхідності перевірки можливих зв’язків із представниками держави-агресора.

Спілкування Єрмака з «Веронікою Феншуй» — що відомо

Нагадаємо, під час судового засідання у справі Андрія Єрмака прокурори заявили, що ексголова ОП радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

У розмові з журналістами Андрій Єрмак відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик у своїй діяльності, назвавши подібні припущення безпідставними.

Адвокат колишнього високопосадовця Ігор Фомін заявив, що спілкування Андрія Єрмака з Веронікою Анікієвич мало винятково особистий характер.

