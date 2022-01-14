Землетрус на Закарпатті: поштовхи фіксують вже другий день поспіль

Землетрус на Закарпатті: поштовхи фіксують вже другий день поспіль

За класифікацією землетрус відноситься до не відчутних.

У Закарпатській області зафіксували ще один землетрус, магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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На сайті центру йдеться про те, що черговий землетрус зареєстрували о 13:17:07 за київським часом.

"Епіцентр землетрусу знаходиться 12 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", — зазначають в ГЦСК.

Повідомляється, що за період 2020-2022 рр. з району Ужгорода було зареєстровано шість землетрусів. Найбільш потужні з них сталися 19 і 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3.2 відповідно.

Нагадаємо, вчора, 13 січня, на Закарпатті також було зафіксовано землетрус з магнітудою 1,5.

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