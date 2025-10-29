- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 56
Час на прочитання
1 хв
Землетрус у Карпатах: підземний поштовх зафіксували на глибині 2 км
Сейсмологи зареєстрували слабкий підземний поштовх у гірській частині Івано-Франківської області, який класифікували як невідчутний для більшості населення.
У гірській частині Карпат на території Івано-Франківської області стався землетрус. Поштовх магнітудою 1,4 за шкалою Ріхтера був зафіксований вранці середи, 29 жовтня, та класифікований фахівцями як невідчутний для населення.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).
Деталі події та епіцентр
Сейсмічна подія відбулася у Вигодській територіальній громаді Івано-Франківської області, а її епіцентр знаходився між селами Новий Мізунь та Мислівка:
Магнітуда: 1,4 за шкалою Ріхтера.
Глибина епіцентру: 2 кілометри.
Класифікація: «невідчутний» землетрус.
За класифікацією землетрусів, події магнітудою менше ніж 2,0 зазвичай не відчуваються людьми, а фіксуються лише спеціальними приладами (сейсмографами).
Заклик до мешканців Прикарпаття
Попри офіційну класифікацію, ГЦСК закликав мешканців Прикарпаття, які все ж могли відчути коливання, залишити відповідне повідомлення.
«Якщо хтось із мешканців Прикарпаття все ж відчув коливання, варто залишити відповідне повідомлення за спеціальним посиланням. Такі дані допоможуть уточнити енергетичні параметри події та покращити моніторинг сейсмічної активності в регіоні», — зазначається у повідомленні Центру.
Збір такої інформації є важливим для уточнення параметрів події та підвищення точності моніторингу сейсмічної активності у регіоні Карпат.
Нагадаємо, напередодні головний центр спеціального контролю повідомив про землетрус на Буковині з низькою магнітудою.