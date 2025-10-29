ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
56
1 хв

Землетрус у Карпатах: підземний поштовх зафіксували на глибині 2 км

Сейсмологи зареєстрували слабкий підземний поштовх у гірській частині Івано-Франківської області, який класифікували як невідчутний для більшості населення.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Сейсмограф

Підземний поштовх класифікували як «невідчутний» / © Архів

У гірській частині Карпат на території Івано-Франківської області стався землетрус. Поштовх магнітудою 1,4 за шкалою Ріхтера був зафіксований вранці середи, 29 жовтня, та класифікований фахівцями як невідчутний для населення.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

Деталі події та епіцентр

Сейсмічна подія відбулася у Вигодській територіальній громаді Івано-Франківської області, а її епіцентр знаходився між селами Новий Мізунь та Мислівка:

  • Магнітуда: 1,4 за шкалою Ріхтера.

  • Глибина епіцентру: 2 кілометри.

  • Класифікація: «невідчутний» землетрус.

За класифікацією землетрусів, події магнітудою менше ніж 2,0 зазвичай не відчуваються людьми, а фіксуються лише спеціальними приладами (сейсмографами).

Заклик до мешканців Прикарпаття

Попри офіційну класифікацію, ГЦСК закликав мешканців Прикарпаття, які все ж могли відчути коливання, залишити відповідне повідомлення.

«Якщо хтось із мешканців Прикарпаття все ж відчув коливання, варто залишити відповідне повідомлення за спеціальним посиланням. Такі дані допоможуть уточнити енергетичні параметри події та покращити моніторинг сейсмічної активності в регіоні», — зазначається у повідомленні Центру.

Збір такої інформації є важливим для уточнення параметрів події та підвищення точності моніторингу сейсмічної активності у регіоні Карпат.

Нагадаємо, напередодні головний центр спеціального контролю повідомив про землетрус на Буковині з низькою магнітудою.

