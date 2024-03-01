Землетрус у Полтавській області та вибухи у Херсоні: головні новини ночі 1 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Полтавщині стався землетрус: мапа Читати далі –>
- У російському Дзержинську пролунали вибухи: в місті працює військовий завод Читати далі –>
- Херсон та Костянтинівка опинилися під ворожим вогнем: в укриття Читати далі –>
- У Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК: спецпрокуратура перевірить дії військовослужбовців Читати далі –>
- Витік таємниць Пентагону, в тому числі й українських: підозрюваний військовий планує визнати провину Читати далі –>
Читайте також: