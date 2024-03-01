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Землетрус у Полтавській області та вибухи у Херсоні: головні новини ночі 1 березня 2024 року

Землетрус у Полтавській області та вибухи у Херсоні: головні новини ночі 1 березня 2024 року

В Україні стався землетрус / Фото: gcsk.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

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  • У російському Дзержинську пролунали вибухи: в місті працює військовий завод Читати далі –>
  • Херсон та Костянтинівка опинилися під ворожим вогнем: в укриття Читати далі –>
  • У Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК: спецпрокуратура перевірить дії військовослужбовців Читати далі –>
  • Витік таємниць Пентагону, в тому числі й українських: підозрюваний військовий планує визнати провину Читати далі –>

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