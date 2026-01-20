- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 1 хв
Землетрус в Україні: одну з областей сколихнули поштовхи
Головний центр спеціального контролю повідомляє про землетрус біля Мукачева 20 січня.
Сейсмологи зафіксували землетрус у районі міста Мукачево, що в Закарпатській області. Магнітуда підземних поштовхів становила 2,4 за шкалою Ріхтера, а глибина епіцентру — 9 км.
Про це 20 січня повідомили в Головному центрі спеціального контролю.
Координати епіцентру фахівці позначили наступні:
Широта: 48,44 пн.ш.
Довгота: 22,69 сх.д.
За класифікацією, цей землетрус відноситься до ледве відчутних, проте мешканців просять повідомляти про будь-які відчуття підземних поштовхів.
Це допоможе уточнити параметри землетрусу та краще відстежувати сейсмічну активність.
Нагадаємо, раніше землетрус стався в Хмельницькій області. Там 19 січня, згідно із повідомленням сейсмологів, у Новоушицькій територіальній громаді Кам’янець-Подільського району Хмельницької області зранку зафіксували підземні поштовхи.