Укрaїнa
277
1 хв

Землетрус в Україні: одну з областей сколихнули поштовхи

Головний центр спеціального контролю повідомляє про землетрус біля Мукачева 20 січня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Землетрус у Закарпатській області Фото ілюстративне / © УНІАН

Сейсмологи зафіксували землетрус у районі міста Мукачево, що в Закарпатській області. Магнітуда підземних поштовхів становила 2,4 за шкалою Ріхтера, а глибина епіцентру — 9 км.

Про це 20 січня повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Координати епіцентру фахівці позначили наступні:

  • Широта: 48,44 пн.ш.

  • Довгота: 22,69 сх.д.

За класифікацією, цей землетрус відноситься до ледве відчутних, проте мешканців просять повідомляти про будь-які відчуття підземних поштовхів.

Це допоможе уточнити параметри землетрусу та краще відстежувати сейсмічну активність.

Нагадаємо, раніше землетрус стався в Хмельницькій області. Там 19 січня, згідно із повідомленням сейсмологів, у Новоушицькій територіальній громаді Кам’янець-Подільського району Хмельницької області зранку зафіксували підземні поштовхи.

277
