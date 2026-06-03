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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
145
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1 хв

Землетрус зафіксували в одній з областей: що відомо

На Івано-Франківщині 3 червня зафіксували землетрус.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Землетрус

Землетрус / © pexels.com

Землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера зафіксували у середу, 3 червня, в Калуському районі Івано-Франківської області.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що джерело підземних поштовхів залягало на певній глибині, проте за класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Він не несе загрози для населення або інфраструктури регіону.

За даними фахівців, подібні коливання фіксуються виключно за допомогою сейсмічного обладнання. Інформації про будь-які руйнування чи пошкодження будівель не надходило.

Землетрус 3 червня / © скриншот

Землетрус 3 червня / © скриншот

Нагадаємо, 31 травня 2026 року в районі Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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