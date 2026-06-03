Землетрус зафіксували в одній з областей: що відомо

Землетрус / © pexels.com

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Землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера зафіксували у середу, 3 червня, в Калуському районі Івано-Франківської області.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що джерело підземних поштовхів залягало на певній глибині, проте за класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Він не несе загрози для населення або інфраструктури регіону.

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За даними фахівців, подібні коливання фіксуються виключно за допомогою сейсмічного обладнання. Інформації про будь-які руйнування чи пошкодження будівель не надходило.

Землетрус 3 червня / © скриншот

Нагадаємо, 31 травня 2026 року в районі Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

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