Земля горить під ногами: ЗСУ за добу на Авдіївському напрямку спалили практично здесяток одиниць важкої техніки РФ

Українські військові відбили всі атаки та продовжують утримувати позиції.
Українські військові за добу знищили в Авдіївці вісім одиниць важкої російської техніки та ще десятки окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Як зазначається, третій день російські окупанти активно наступають на Авдіївському напрямку. Проте українські військові відбили всі атаки та продовжують утримувати позиції.
“Одними з перших у бій вступили воїни ССО. Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено: п’ять танків, одна БМП, один БТР, один бронеавтомобіль “Тигр” та десятки одиниць живої сили противника”, - розповіли в пресслужбі ССО.
Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами.
Нагадаємо, що росіяни виводять деякі підрозділи з Токмака.
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