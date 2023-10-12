Земля горить під ногами: ЗСУ за добу на Авдіївському напрямку спалили практично здесяток одиниць важкої техніки РФ

Українські військові за добу знищили в Авдіївці вісім одиниць важкої російської техніки та ще десятки окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як зазначається, третій день російські окупанти активно наступають на Авдіївському напрямку. Проте українські військові відбили всі атаки та продовжують утримувати позиції.

“Одними з перших у бій вступили воїни ССО. Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено: п’ять танків, одна БМП, один БТР, один бронеавтомобіль “Тигр” та десятки одиниць живої сили противника”, - розповіли в пресслужбі ССО.

Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами.

Нагадаємо, що росіяни виводять деякі підрозділи з Токмака.

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