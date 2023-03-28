Земля, квартири та маєтки у Києві та Ужгороді: журналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича

Родина Шуфрича володіє маєтками та квартирами у Києві та передмісті, а також землею, будинками і квартирами в Ужгороді.

Видання BIHUS Info з’ясовувало, якими статками, записаними на підставних осіб, володіє близький соратник Віктора Медведчука, народний депутат Нестор Шуфрич.

Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info.

"Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання Росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політика. Крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом", - йдеться у розслыдуванні.

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За даними журналістів, родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи.

Перша – персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня.

Друга – корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.

Зокрема, родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.

Один з маєтків на майже гектарі – з виходом до води – оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість "подарунка" становить 120-130 млн грн.

Другий маєток площею 358 квадратних метрів і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму.

Третій маєток – у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 квадратних метрів, а його вартість становить близько 30 млн грн.

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області.

На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.

Крім того, в центрі Києва у Шуфрича і його сина є шість квартир площею 430 квадратних метрів, вартість яких може сягати 130 млн грн.

Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

Наприкінці січня 2014 року батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. м і двох паркомісць. У липні 2021 року син нардепа купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 квадратних метрів.

Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 млн грн.

У сюжеті йдеться і про те, що в селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко". Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню.

Загалом Черепаня є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.

Також із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині.

Крім того, одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є "Київський річковий порт".

Серед акціонерів "Київського річкового порту" – угорська компанія St George Residence, яка належить родині вже згадуваного Штофи.

Ще Шуфрич має маєток у тимчасово окупованому Криму, він розташований біля маєтку Медведчука.

Нагадаємо, рік тому Шуфрича затримали у Києві, він знімав позиції ЗСУ.

У Києві затримали Шуфрича, який фотографував блокпост тероборони

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