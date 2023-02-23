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"Земля під ногами росіян палатиме": Кулеба анонсував нові рішення до роковин повномасштабної війни

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Земля під ногами росіян палатиме": Кулеба анонсував нові рішення до роковин повномасштабної війни

Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував черговий раунд санкцій проти Росії до роковин повномасштабної війни.

Росію очікує новий раунд санкцій до роковин повномасштабного вторгнення до України. Натомість для України міжнародні партнери підготували нові рішення щодо військової допомоги.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Насправді вже 9-й рік триває війна, яку розв'язала Росія проти України. Ви побачите, що весь світ насправді з нами, в тій чи іншій формі. Росія у глобальному масштабі, а також ті, хто голосує разом із нею, перебувають у глобальній ізоляції", - сказав Кулеба.

За його словами, вся дипломатична команда президента України Володимира Зеленського, включно з ним, працює над тим, щоб "у ці дні дипломатично земля під ногами росіян палала".

Так, Кулеба анонсував, що 24 лютого будуть оголошені потужні рішення про санкції проти країни-агресора та озброєння для України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію в річницю повномасштабного наступу Росії на Україну, 24 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
1632
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