Має нерухомість за кордоном: хто такий голова правління "Укрексімбанку"

Одружений, має двох синів.

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру 43 роки, він, як і президент України Володимир Зеленський, народився і навчався у Кривому Розі і до цього понеділка особливо публічною персоною не був. Але після нападу на журналістів "Схем" під час інтерв'ю просто у його кабінеті - про Мецгера заговорила чи не вся країна.

ТСН.ua зібрав усе, що ще відомо про банкіра.

Так, на сайті банку у біографії Євгена Мецгера повідомляється, що у 1999 році він закінчив Криворізький національний університет, отримав диплом магістра з відзнакою. У 2001 році також з відзнакою закінчив навчання у Київському національному економічному університеті.

Після здобуття освіти почав працювати у банківській сфері. Спочатку - у банку "Фінанси та Кредит" в Дніпропетровській області, а потім, від 2006 року - у державному "Укрексімбанку". Там він обіймав керівні посади аж до начальника управління малого та середнього бізнесу. У 2015 році перейшов працювати в "Укргазбанк", однак у 2020 році знову повернувся в "Укрексімбанк" вже на посаду голови правління.

Як восени минулого року писало "Новое время", Мецгера вважають близьким до президента Володимира Зеленського. Дружина Мецгера, Юлія, подруга Олени Кравець з "95 Кварталу", зараз є членом наглядової ради "ПриватБанку", куди її призначив у липні 2019 року президент Зеленський. До цього вона працювала юристом в "Укрексімбанку".

Сам голова "Укрексімбанку" в інтерв'ю "НВ Бізнес" підтвердив, що знайомий із Зеленським, але вони не друзі: "У мене досить широке коло знайомих, друзів і товаришів, з ким я спілкувався і продовжую спілкуватися. І я не приховую, ми були знайомі, кілька разів бачили один одного і раніше. Але говорити про дружбу, сімейну, я б не став. Ми знайомі, не більше".

Водночас відомо, що у 2020 році Володимир Зеленський під час поїздки до Хмельницького особисто телефонував Євгену Мецгеру і називав його "Женя". І саме через "Укрексімбанк" проходить велика частина грошей на президентську програму "Велике будівництво".

Згідно з декларацією дружини Мецгера Юлії, їхня родина далеко не бідна. Так подружжя Мецгерів спільно володіє чотирма квартирами в Києві, двома земельними ділянками, садовим будинком та господарською будівлею у Яблунівці Макарівського району Київської області. Мають Мецгери і нерухомість за кордоном - в Іспанії подружжю належать квартира площею 87,7 м2, паркомісце площею 20,2 м2 та комора, у Туреччині - дві квартири вартістю майже 3 млн гривень.

Мецгери також мають дві автівки: Land Rover Range Rover 2018 року виробництва вартістю 1,68 млн гривень та Audi A5 2018 року виробництва вартістю 1,21 млн гривень.

Нагадаємо, голова правління Євген Мецгер склав повноваження після того, як журналістам "Радіо Свобода" вдалося відновити відео нападу на знімальну групу програми "Схеми", яке за вказівкою банкіра знищила його служба безпеки. Інцидент стався напередодні, під час запису офіційно домовленого інтерв'ю з Мецгером. Голові правління банку не сподобалось одне з запитань, він розпорядився камери забрати, а відеоматеріал знищити. Водночас до оператора застосували фізичну силу, а знімальну групу на годину заблокували в офісі голови правління банку.

Утім, знищений матеріал журналістам вдалося відновити. На скандал одразу відреагували в посольстві США та Британії. А в Офісі президента заявили про необхідність відсторонення голови "Укрсімбанку". Вже за годину сам Євген Мецгер заявив, що написав заяву про відсторонення.

За фактом перешкоджання професійній діяльності порушено кримінальну справу.

Новини України: чому голова правління Євген Мецгер склав повноваження

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