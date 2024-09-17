Землю накрила потужна магнітна буря, а синоптики здивували прогнозом: чого очікувати українцям

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та настрій людини.
Землю накрила потужна магнітна буря. Вона вже досягла такого рівня, що може впливати на здоров’я людей, а також виводити з ладу електроприлади. Фахівці кажуть - це лихо затягнеться ще на кілька днів. Однак найближчим часом на нас чекають ще й погодні сюрпризи. Синоптики здивували своїм прогнозом і передбачили, коли в Україні можливі перші заморозки.
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Магнітна буря вирує
Метеозалежні, приготуватися. По Землі вдарила 7-бальна магнітна буря. Вона досягла К-індексу 7, що може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та впливати на роботу засобів зв'язку, повідомляє Meteoagent. За даними супутникових систем та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря накрила Землю ще у вівторок, 10 вересня, однак продовжує вирувати досі.
“У четвер, 12 вересня, ця буря посилилася до К-індексу 7. Далі буря трохи ослабла, але вже 15 вересня вона знову досягнула червоного рівня К-індексу 7. На цій відмітці буря протрималася ще 16 вересня.У вівторок, 17 вересня, ця буря трохи ослабне, але за прогнозами фахівців, вона також буде триматися на червоному рівні, К-індексу 6. Тільки 18 вересня ця буря піде на спад", - йдеться в повідомленні.
Як магнітна буря може впливати на людину?
За даними досліджень вчених зі всього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.
"Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості", - вказано в повідомленні.
Найчастіші проблеми:
- Головні болі
- Мігрень
- Запаморочення
- Порушення уваги та концентрації
- Зниження працездатності
- Загальна слабкість
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Дратівливість
- Депресивні стани
- Агресія
- Порушення ритму пульсу
- Стрибки артеріального тиску
- Біль у ділянці серця
- Підвищення тривожності
- Швидка втома
- Апатія
- Нудота
- Болі в суглобах та м'язах”.
Українці, які називають себе метеозалежними, також у період магнітних бурь скаржаться на здоров’я. Мовляв: і голова болить, і тиск стрибає. Чи насправді здатна активність сонця вплинути на наше здоров’я - із науковцями та медиками поспілкувалася журналістка ТСН Олена Лоскун.
Що допомагає знизити вплив магнітної бурі?
Лікарі дотримуються загальних рекомендацій і радять в такі дні знизити навантаження - як фізичне, так і психоемоційне, більше відпочивати. Крім того:
- Нормально спати (не менш 7-9 годин вночі)
- Повноцінно харчуватися, з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, зелені
- Не пропускати прийоми їжі
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Дихати свіжим повітрям якомога більше - це насичує організм киснем. Тому - гуляти у парку, у дворі, виїхати за місто.
- Обов'язково провітрювати приміщення
- Зранку допоможе контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна
- Спортивні навантаження мають бути помірними - замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад.
- Уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах
- Не піддаватися на провокації
- Більше відпочивати
- Знизити навантаження
- Приймати необхідні ліки.
Що буде з погодою?
І якщо цього лиха рано чи пізно ми позбудемося, то за ним прийде інше. А саме - осінні заморозки. Однак у вересні в Україні раптового похолодання все ж не буде. Зниження температури відбуватиметься поступово. Очікувати затяжних злив не варто. А перші заморозки можливі наприкінці місяця.
Окрім того синоптики заявили, що до України йде потужний антициклон. За їхніми словами, ще цього тижня у більшості регіонів буде зберігатися суха погода. Дощі очікуються лише у західних регіонах та на Одещині, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
У другій половині тижня на нас вже впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3 – 6 °С, але опадів, як і раніше, не очікується.
"У середу, 18 вересня, у південних, вдень також місцями у центральних та західних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. На решті території країни без опадів. Вітер східний, 7 - 12 м/с, на півдні окремі пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, у центральних та південних областях до +21 °С; вдень +23...+28 °С, на південному заході +18...+23 °С. У четвер, 19 вересня, на всій території України очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, на півдні країни пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, на сході та у Карпатах +7…+12 °С, на узбережжі морів до +20 °С; вдень +23...+28 °С. У п'ятницю, 20 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний / північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С; вдень +23...+28 °С.”, - прогнозують синоптики.
Щодо вихідних - по всій Україні очікується сонячна погода, без опадів. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С; вдень +23...+28 °С.
Нагадаємо, синоптикиня відповіла, чи загрожує Україні повінь, як в Європі.