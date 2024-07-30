Землю накрила потужна магнітна буря: синоптикиня дала рекомендації метеозалежним

Діденко попередила, що потрібно слідкувати за здоров'ям.

В Україні 30 липня прогнозують сильні магнітні бурі й пориви вітру. Це надзвичайно рідкісний прогноз з такою високою геоактивністю, що може вплинути на самопочуття.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Очікуються сильні магнітні бурі! Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю", - написала вона.

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Вона порадила тримати під рукою засоби для контролю артеріального тиску та зняття головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я. Діденко зазначила, що поєднання сильного вітру і потужних магнітних бур може викликати запаморочення та впливати на судини.

Нагадаємо, вчені виявили сліди стародавньої сонячної бурі, яка вразила Землю 9200 років тому.

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