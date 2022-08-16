Землю накриє 4-денна магнітна буря: коли очікувати та як пережити несприятливе явище

До України прямують магнітні коливання, які вдарять по людях із метеозалежністю. У серпні геомагнітна буря триватиме чотирі дні - від 17 по 20 серпня.

Зазначається, що 17 і 18 серпня буде слабка магнітна буря, а в наступні два дні активність Сонця буде вище середнього. Також підвищена сонячна активність очікується наприкінці серпня - 27 серпня.

Про це повідомили на сайті американського Центру прогнозування космічної погоди.

Як уберегти здоров'я метеозалежним людям під час магнітної бурі

У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастись ліками першої необхідності й бути максимально обережними на дорогах та в місцях великого скупчення людей.

Також експерти радять:

утриматися від алкоголю;

не вживати у великій кількості жирну, гостру та солону їжу;

у період коливань зменшити фізичне навантаження, і намагатися уникнути стресів;

пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси;

якщо є можливість, проводити більше часу на свіжому повітрі;

стежити за артеріальним тиском і запастися необхідними ліками, якщо у вас є хронічні захворювання.

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