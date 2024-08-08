Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дати у серпні

Землю накриє потужна магнітна буря категорії G3 (сильна). Очікується вона 9-10 серпня.

Про це йдеться на сайті відстеження космічної погоди SpaceWeather.

" 7 серпня на Сонці сталися два спалахи, джерелами яких були сонячні плями AR3774 та AR3777, тому до Землі рухається один чи два КВМ. Їхнє прибуття очікується 10 серпня, яке може спровокувати геомагнітні бурі класу G2-G3", — сказано у повідомленні.

Додамо, що магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі із різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Мапа магнітної бурі у серпні 2024. ФОТО: скрин

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