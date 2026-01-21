Зенітні дрони можуть плутати наші БПЛА з ворожими - Флеш пояснив ситуацію

Дрони / © ТСН

Зенітні дрони іноді помилково збивають наші БПЛА, приймаючи їх за ворожі, через обмежений час на ідентифікацію та тиск командирів.

Про це розповів очільник Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» у Telegram.

За його словами, однією з ключових проблем застосування зенітних дронів є «френдлі файр» — випадки, коли наші безпілотники збивають власні дрони через помилкову ідентифікацію. «У пілота зенітного дрона дуже мало часу на ідентифікацію цілі, а командири часто вимагають результатів», — пояснив Флеш.

Він навів приклад: «На відео наш екіпаж збиває Свічблейд 600, який летів атакувати ворога, прийнявши його за V2U. Це не вина пілотів, дрони дуже схожі, але якось вирішувати це питання потрібно».

Експерт також зазначив, що іноді пілоти збивають дорогі БПЛА, які коштують по 300 тисяч доларів. «Мені постійно надсилають на вивчення уламки збитих БПЛА, і я впізнаю в них наші вироби», — додав Флеш.

Флеш розповів, що друга частина проблеми — обережність пілотів. «Пілоти бояться збивати незнайомі борти, думаючи, що це дорогі БПЛА СБУ або ГУР, а насправді це ворожі дрони, які йдуть додому», — пояснив експерт. Він додав, що «чим більше у нас буде зенітних дронів і пілотів, тим проблема буде більшою».

Він навів ще один випадок: «Пілоти збили БПЛА, який летів у наш бік і вивчав наші позиції. Горизонтальні зв’язки допомогли мені за 5 хвилин провести розслідування. Група моїх друзів запустила свічблейд по важливій цілі. Система моніторингу позначила цю ціль як ворожу, по ній почав працювати РЕБ, Свічблейд втратив управління і повернувся на резервну точку зв’язку. Пілоти, бачачи, що ціль позначена як ворог і поводиться як ворог, виконали своє завдання і збили її. Розпізнати різницю зовні не змогли, бо ці БПЛА схожі».

Флеш підкреслив, що вирішення цієї проблеми потребує часу та уважного аналізу кожного польоту. «Якби я не вивчав свічблейд, то теж би не зрозумів швидко», — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, завдяки зенітним FPV-дронам українські військові збили сотні ворожих БПЛА, наразі окупанти навчилися ухилятися від зенітних дронів.