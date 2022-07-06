Зенітники ЗСУ знищили дві ворожі крилаті ракети, які летіли на Миколаїв

Зенітники ЗСУ знищили дві ворожі крилаті ракети, які летіли на Миколаїв

Українські захисники збили дві ворожі ракети, які прямували в напрямку Миколаївщини.

Ворог випустив їх з акваторії Чорного моря.

По це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"6 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину. Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами “повітря-повітря” пару наших штурмовиків. Успіху не мав. Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками завдали авіаційні удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного.

Читайте також: