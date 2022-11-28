Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

Позашляховик допоможе у боротьбі з ворожими дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали позашляховик Opel Frontera.
Авто надійшло в розпорядження зенітно-ракетного взводу.
Позашляховик допомагає українським військовим боротися з ворожими дронами-камікадзе в центральній частині України.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.