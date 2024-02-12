"Зерно здобувається ціною життя ": Мінагрополітики запрошує польських фермерів до України

В українському відомстві очікують "на швидке встановлення та покарання винних".

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує дії польських фермерів, які спеціально висипали зерно із фур, та запрошує їх відвідати і пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії.

Відповідну заяву відомство опублікувало на офіційній сторінці у фейсбуці.

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"Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору. Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя", - зазначили у Мінагрополітики.

Там наголосили, що вони уважно стежитимуть за ходом розслідування "зернового" інциденту. Також у відомстві очікують "на швидке встановлення та покарання винних".

"Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", - сказано у повідомленні.

Водночас в Мінагрополітики подякувати "полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу в цей важкий для нас час".

Нагадаємо, у польській поліції розповіли про хід розслідування інциденту із розсипаним зерном протестувальниками.

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