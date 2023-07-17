"Зернова ініціатива" без РФ: Зеленський закликав Ердогана і ООН самостійно гарантувати безпеку суден

Президент наголосив, що ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу.

Увечері, 17 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Продовольча безпека

Зеленський анонсував, що готується його розмова з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем.

Президент наголосив, що ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу.

Глава держави нагадав, що від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному та Азовському морях. Окупанти били ракетами й дронами по наших портах, зернових терміналах і навіть елеваторах.

"Єдиний можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей", – зазначив президент.

За його словами, Чорноморська зернова ініціатива, яку запустили разом із Туреччиною та ООН, врятувала продовольчу безпеку світу.

Завдяки "зерновій угоді" майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії.

Зокрема, це Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також Китай, Індія, Бангладеш, Індонезія, Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен.

"Зернова ініціатива" без РФ

Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити Чорноморську зернову ініціативу без Росії, гарантувавши безпеку кораблям власними силами.

"Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля.

І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", – каже глава держави.

Зеленський направив офіційні листи президентові Туреччини Ердогану і ненсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.

"Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану", – підсумував він.

Фронт

Сьогодні президент провів селекторні нарради щодо ситуації на фронті і постачання снарядів.

"Командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально й щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій", – зазначив глава держави.

Він запевнив, що сьогоднішні удари росіян Сумщині, Харківщині, Донбасу, Херсонщині, Запоріжжю точно не залишаться без відповіді.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відеозвернення президента Володимира Зеленського за 17 липня: "Зерновий коридор" без Росії! ЗЕЛЕНСЬКИЙ звернувся до Ердогана і Гутерріша