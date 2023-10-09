"Зернова криза": Кулеба відповів, чи можна було уникнути конфлікту з Польщею

Україна вирішує "зернову кризу" не лише з Польщею, йдеться також про Угорщину та Словаччину.

Криза у відносинах України та Польщі, яка спровокована темою зерна, є також виборчим елементом з польського боку.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.

За його словами, на прикладі відносин з Румунією та Болгарією, Україна продемонструвала, що можна уникати криз.

"Але першоджерелом цієї кризи не є влада Польщі чи України. А бізнеси, які завозили зерно на територію Польщі, і замість того, щоб експортувати його далі, залишали його в країні. Далі там відбувалися певні маніпуляції й на ринку зʼявлявся надлишок зерна", - каже Кулеба.

Він додає, що згодом ця проблема була політизована і зараз ми пожинаємо її врожай.

"Вона може і повинна бути якнайшвидше врегульована, без емоцій. Зараз абсолютно не той історичний момент, щоб зʼясовувати відносини там, де можна домовлятися", - переконаний міністр.

Вибори у Польщі

Кулеба відзначає, що те, як далі розвиватиметься ситуація залежить від політиків, які прийдуть до влади після виборів.

Утім, Україна вирішує "зернову кризу" не лише з Польщею, йдеться також про Угорщину та Словаччину.

"З Болгарією, Румунією, Молдовою вирішили. Подивимося, який уряд буде в Словаччині. Зернова проблема належить до тієї категорії проблем, які легко вирішуються за умови наявності політичної волі. В України така політична воля є", - додав Кулеба.

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