Зернова угода має продовжити працювати: Зеленський сказав, чого очікує від ООН

Через вихід Росії із зернової угоди мільйони людей в усьому світі можуть опинитися на межі голоду.

Так, дія Чорноморського зернового коридору має бути продовжена без участі країни-агресорки. Президент України Володимир Зеленський очікує від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша практичних дій в цьому напрямку.

Про це український лідер сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві, повідомляє УНІАН.

Ініціатива залишається чинною

Угода між Україною, Туреччиною та ООН про зерновий коридор у Чорному морі залишається чинною. Як підкреслив Зеленський, вихід Росії з домовленостей на цей процес впливати не має. Наразі реакцію ООН Зеленський оцінив як не позитивну.

"Фактично, коридор має бути в безпеці. Знаючи Росію, він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко і дуже твердо не запрацює на рівні генерального секретаря. Крім його слів, які були досить потужними, потрібні практичні дії. Цього ми поки не побачили", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка виходить з неї.

Рішення прокоментував глава Туреччини Реджеп Ердоган. Він зауважив, що обговорить це питання з Володимиром Путіним у серпні.

Дмитро Кулеба наголосив, що держави-члени ООН мають твердо вимагати від Росії відновлення участі в угоді. "Голодні ігри" слід негайно негайно припинити.