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Зерновим коридором з Одеси вирушили чотири судна з агропродукцією

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Зерновим коридором з Одеси вирушили чотири судна з агропродукцією

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

З портів Одеси продовжують виходити судна із зерном.

У понеділок, 26 вересня, в межах "зернової ініціативи" з портів Одеса" та "Південний" вийшло чотири судна. 

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Від причалів Одеського порту відійшли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. З порту "Південний" - KARTERIA.

Судна завантажені 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

© Міністерство інфраструктури України
Фото: Міністерство інфраструктури України

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке перевозило кукурудзу. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне. Прямувало до порту Тріполі у Лівані.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
183
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