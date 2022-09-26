Зерновим коридором з Одеси вирушили чотири судна з агропродукцією

З портів Одеси продовжують виходити судна із зерном.
У понеділок, 26 вересня, в межах "зернової ініціативи" з портів Одеса" та "Південний" вийшло чотири судна.
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Від причалів Одеського порту відійшли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. З порту "Південний" - KARTERIA.
Судна завантажені 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке перевозило кукурудзу. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне. Прямувало до порту Тріполі у Лівані.
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