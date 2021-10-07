Згадав старі образи: в Одеській області чоловік жбурнув гранату в односельців

Згадав старі образи: в Одеській області чоловік жбурнув гранату в односельців

Затриманий каже, що гранату знайшов у лісосмузі.

50-річного жителя Дачненської громади звинувачують у замаху на вбивство. Він кинув гранату удвір односельців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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За версією слідства, нетверезий чоловік "згадав старі образи на колишнього чоловіка своєї співмешканки і прийшов до нього додому сваритися". Чоловіка прогнали й після цього він кинув у двір гранату РГД-5.

Вибуховий пристрій не здетонував. Спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області вилучили гранату і передали її на проведення експертизи.

Підозрюваний повідомив поліції, що гранату знайшов у лісосмузі декілька місяців тому і забрав для самозахисту.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 серпня у Миколаєві на приватне подвір’я кинули гранату. На щастя, ніхто не постраждав.

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