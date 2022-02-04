Згодяться на кордоні з Білоруссю: українські прикордонники отримали від США 40 патрульних всюдиходів

Ця техніка є частиною пакету невідкладної військової допомоги у розмірі $20 млн.

США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. Зокрема, їх можуть використовувати на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили в п'ятницю, 4 лютого, у посольстві США в Україні.

“Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії. ”, - йдеться у повідомленні.

40 повнопривідних Mitsubishi будуть використовувати співробітники ДПСУ для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах, зокрема, поруч з білоруським кордоном, на північ від якого наразі розміщені російські військові.

Допомога також містить інші транспортні засоби, засоби радіозв'язку, індивідуального захисту, намети та інше обладнання, додали у посольстві.

Нагадаємо, у четвер, 3 лютого, до Києва прибув сьомий літак з 85 тоннами військової допомоги від США.

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