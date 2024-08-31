"Згоріла у власній квартирі: серед жертв ракетного удару РФ у Харкові - мати військового

У п'ятницю, 30 серпня, Росія завдала потужного ракетного удару по житлових будинках Харков. Серед жертв - мати військового.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Він зауважив, син загиблої приїхав на місце влучання, як щойно дізнався про удар, здав ДНК. На жаль, зразки співпали.

"Жінку знайшли напередодні на десятому поверсі після російської атаки на житловий будинок. Він, військовослужбовець, приїхав на місце, як тільки дізнався про трагедію. Але впізнати матір було неможливо - тому наші криміналісти порівняли ДНК-профілі загиблої з чоловіком, який шукав матір, і вони співпали. Жінці був 71 рік, вона буквально згоріла у власній квартирі через ворожий удар авіабомбою", - написав він.

Нагадаємо, у Харкові 31 серпня оголошено траур через ракетний удар РФ по багатоповерхівці, внаслідок чого є жертви та бьгато потерпілих.

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