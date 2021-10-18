Згоріла заживо: під Дніпром жінка отруїлася чадним газом і впала в багаття

Жінка прибирала на території приватного будинку опале листя.
У Дніпропетровській області літня жінка отруїлася чадним газом під час того, як на території приватного будинку спалювала листя. Жінка втратила свідомість і впала в багаття.
Про це з посиланням на власні джерела пише "Дніпро оперативне".
Подія сталася 17 жовтня в селищі Богіновка. Там під час спалювання листя 80-річна жінка отруїлася чадним газом, втратила свідомість і впала в багаття. В результаті чого місцева мешканка отримала травми, несумісні з життям.
В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що в Одеській область чоловік підпалив своєму знайомому вантажівку та мікроавтобус. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.