Згоріла живцем у власному будинку: рятувальники у Запоріжжі ліквідували пожежу

Надзвичайна ситуація виникла о 06:58 в одному з районів міста.

3 січня пожежа у приватному будинку в Запоріжжі забрала життя 64-річної власниці помешкання.

Про це повідомили ДСНС Запоріжжя.

"На місце події оперативно прибули рятувальники, яким довелося працювати в особливо складних умовах через сильне задимлення. Для безпечного гасіння пожежі вогнеборці використовували спеціальні апарати зі стисненим повітрям", – йдеться в повідомленні.

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У ліквідації займання були задіяні 18 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло господині будинку без ознак життя. За попередньою версією, трагедія могла статися через необережне поводження з вогнем під час куріння.

Наразі відповідні органи проводять детальне розслідування обставин події.

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області співробітники ФСБ Росії вбили чоловіка, якого назвали "агентом ГУР" та "диверсантом".

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