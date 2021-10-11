Згоріли голова і обличчя: під Дніпром в результаті пожежі в приватному будинку серйозно постраждав чоловік (фото)

Що саме стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронці.
У Підгородньому Дніпропетровської області увечері 10 жовтня сталася серйозна пожежа: горів приватний будинок. В результаті чого постраждав 61-річний чоловік.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Шосейній. Там на території приватного будинку, в літній кухні, сталася пожежа. Вогонь буквально за кілька хвилин знищив перекриття будівлі, а також домашнє майно.
В результаті події постраждав чоловік 1960 року народження: у нього обгоріла голова і обличчя. Громадянина госпіталізували в міську лікарню.
Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Харкові на відкритій території, неподалік водойми, сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Є загиблі.