Згоріли п'ять квартир, загинув чоловік: у Дніпрі сталася масштабна пожежа в житловому будинку (фото)

Згоріли п'ять квартир, загинув чоловік: у Дніпрі сталася масштабна пожежа в житловому будинку (фото)

Що саме стало причиною виникнення вогню, зараз невідомо.

У Дніпрі під час пожежі в будинку згоріли п'ять квартир. Вогонь охопив 100 "квадратів" території. В результаті події заживо згорів чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, подія сталась на вулиці Українській. Там загорівся одноповерховий будинок на шість квартир. Була загроза, що вогонь перейде і на сусідні домоволодіння. В результаті події вогонь знищив майно п'яти квартир, а також дах над ними на загальній площі в 100 "квадратів".

Крім того, під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка.

ДСНС у Дніпропетровській області

Що саме стало причиною виникнення вогню, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що під Харковом під час пожежі в житловому будинку заживо згоріла ціла родина.

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