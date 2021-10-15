Згоріли заживо: на Закарпатті у моторошній ДТП загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат (фото)

Згоріли заживо: на Закарпатті у моторошній ДТП загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП.

У селі Великі Лучки на трасі Мукачево-Чоп 15 жовтня о 4:00 ранку зіткнулись легковий автомобіль та евакуатор. У ДТП загинуло 4 людей.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

За даними слідства, Renault врізався в евакуатор, який забирав автомобіль, оскільки на цьому місці кілька годин тому вже трапилась ДТП. Одразу після зіткнення легковий автомобіль загорівся. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

На місці ДТП в автомобілі заживо згоріло 4 людей. Їх особи уже встановили. За кермом авто був співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Також в аварії загинули пасажири легковика - військовослужбовець Чопського прикордонного загону та дві дівчини, віком 17 та 18 років. Усі покійні були жителями міста Чоп Закарпатської області.

У МВС України уточнили, що загиблим є 21-річний лейтенант поліції Ігор Марчишак. Він працював правоохоронцем від 2017 року.

МВС

В аварії постраждав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей). Триває слідство.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Нагадаємо, у Закарпатській області вночі 15 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там водій автомобіля врізався в евакуатор. Після зіткнення авто загорілося.

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