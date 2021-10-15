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Згоріли заживо: на Закарпатті у моторошній ДТП загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат (фото)

Згоріли заживо: на Закарпатті у моторошній ДТП загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП.

У селі Великі Лучки на трасі Мукачево-Чоп 15 жовтня о 4:00 ранку зіткнулись легковий автомобіль та евакуатор. У ДТП загинуло 4 людей. 

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

За даними слідства, Renault врізався в евакуатор, який забирав автомобіль, оскільки на цьому місці кілька годин тому вже трапилась ДТП. Одразу після зіткнення легковий автомобіль загорівся. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. 

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На місці ДТП в автомобілі заживо згоріло 4 людей. Їх особи уже встановили. За кермом авто був співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Також в аварії загинули пасажири легковика - військовослужбовець Чопського прикордонного загону та дві дівчини, віком 17 та 18 років. Усі покійні були жителями міста Чоп Закарпатської області. 

У МВС України уточнили, що загиблим є 21-річний лейтенант поліції Ігор Марчишак. Він працював правоохоронцем від 2017 року. 

© МВС
МВС

В аварії постраждав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували. 

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило  загибель кількох людей). Триває слідство. 

© Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Нагадаємо, у Закарпатській області вночі 15 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там водій автомобіля врізався в евакуатор. Після зіткнення авто загорілося.

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