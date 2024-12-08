Згоріли заживо в авто: у Запоріжжі ідентифікували тіла сімох людей, загиблих внаслідок удару РФ

Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати загиблих було неможливо, довелося робити ДНК-експертизи.

У Запоріжжі криміналісти за допомогою ДНК-експертизи ідентифікували тіла сімох людей, які згоріли заживо в автомобілях унаслідок російського авіаудару 6 грудня.

Про це передає Національна поліція.

У поліції нагадали, що внаслідок удару по Запоріжжю 6 грудня, коли росіяни "вгатили" ФАБ-250 по житловому району, загинуло 10 людей, 7 з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.

Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. Процес упізнання сімох громадян провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей.

Нагадаємо, 6 грудня російська армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в СТО. На станції техобслуговування загорілися автомобілі. У результаті авіаудару загинули 10 людей, ще 27 постраждали. Серед загиблих — двоє дітей.

У суботу, 7 грудня, у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від російського обстрілу, який стався напередодні.

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