Згоріло ціле селище: через лісову пожежу на Харківщині загинули люди, понад тисячу будинків знищено (фото)

В Харківській області через лісову пожежу повністю згоріло селище Піски-Радьківські. Вогонь забрав життя чотирьох мешканців, знищив понад тисячу будинків.

Про це написав начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Внаслідок пожежі, за словами Болвінова, четверо людей згоріли живцем. Життя двох жінок-переселенок, ще однієї місцевої жительки та чоловіка забрав вогонь. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами.

В Харківській області через лісову пожежу повністю згоріло селище Піски-Радьківські

"Вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк “Червонооскільський”, а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", - поваідомив очільник слідчого управління ГУНП.

В Харківській області через лісову пожежу повністю згоріло селище Піски-Радьківські

Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.

"Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Полтавській області у пожежі загинула ціла родина. А саме в селі Слобідка сталася пожежа. Після повної її ліквідації в приміщенні виявлено четверо осіб без ознак життя.

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