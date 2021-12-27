Згорів живцем під час куріння: на Одещині сталася страшна пожежа в будинку

Згорів живцем під час куріння: на Одещині сталася страшна пожежа в будинку

Загальна площа пожежі — 50 метрів квадратних.

На Одещині під час куріння в будинку живцем згорів чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася в одному з приватних будинків у селищі Мала Боярка. Там через необережне поводження з вогнем загинув 57-річний чоловік. Його тіло згодом знайшли рятувальники, які займалися ліквідацією вогню.

“По прибуттю на місце виклику, вогнеборцями було встановлено загорання житлового будинку та знайдено тіло господаря 1964 року народження. Загальна площа пожежі — 50 метрів квадратних”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області двоє дітей потонули, провалившись під лід.

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