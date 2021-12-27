Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Згорів живцем під час куріння: на Одещині сталася страшна пожежа в будинку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Згорів живцем під час куріння: на Одещині сталася страшна пожежа в будинку

УНІАН

Загальна площа пожежі — 50 метрів квадратних.

На Одещині під час куріння в будинку живцем згорів чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася в одному з приватних будинків у селищі Мала Боярка. Там через необережне поводження з вогнем загинув 57-річний чоловік. Його тіло згодом знайшли рятувальники, які займалися ліквідацією вогню.

“По прибуттю на місце виклику, вогнеборцями було встановлено загорання житлового будинку та знайдено тіло господаря 1964 року народження. Загальна площа пожежі — 50 метрів квадратних”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області двоє дітей потонули, провалившись під лід.

Читайте також:

Пожежа в Вінницькій області: у лікарні помер 43-річний працівник готелю

Пожежа в Вінницькій області: у лікарні помер 43-річний працівник готелю
Наступна публікація