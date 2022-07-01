Зграї собак та глибокі укуси: що змушує українців екстрено вакцинуватися від сказу

Зграї собак та глибокі укуси: що змушує українців екстрено вакцинуватися від сказу

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини.

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Причини сказу і шляхи передавання інфекції

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки — з-поміж свійської фауни, а в дикій природі — лисиці та вовки.

Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі.

Доведена можливість аерогенно-контактного зараження (у лабораторних умовах, під час відвідування печер, населених кажанами), коли вірус пасивно потрапляє через кон’юнктиви, слизових ротоглотки.

Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря! Зволікання може коштувати життя!

Анастасія з Києва розповіла, що від групки збуджених собак у Вінниці, куди виїхала подалі від бойових дій, врятував водій машини, що проїздив повз. Він засигналив, і зграя розбіглася.

«Але мене вже встигнули хапнути під коліном. Укус був неглибокий, але лікар швидкої сказав, що мені обов’язково потрібна екстрена вакцинація: 5 щеплень протягом місяця, пропускати не можна! Немає гарантії, що песик не був хворим на сказ. А смертність від цієї хвороби 100%.

Фото: ТСН.ua

У поліклініці мені запропонували зробити ще й щеплення від правця, адже ця небезпечна бактерія може жити на зубах тварин.

Усі щеплення я перенесла дуже легко: без температури чи слабкості. Тільки після вакцини від правця трохи боліла рука, але то дріб’язкова ціна за безпеку мого життя», - розповіла жінка.

Галина з села Деражне, що у Рівненській області, розповіла, що у травні 2022 року її вкусив собака.

«Я йшла дорогою, собака раптово перебіг дорогу і накинувся. Я одразу звернулась до медиків, мені обробили рану. Нога дуже боліла, були синці та рана. На другий день виявилось, що тварина мала сказ.

Я дуже злякалась, бо вже знала, які наслідки можуть бути від цієї хвороби. Зараз проходжу курс вакцинації від сказу, буквально на днях маю отримати 5-те фінальне щеплення», - пояснила жінка.

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